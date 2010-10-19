Болгария сокращает экспорт электричества из-за аварии на АЭС

Болгария на две трети снижает экспорт электричества из-за аварии на АЭС «Козлодуй». Об этом сообщил министр экономики, энергетики и туризма страны Трайчо Трайков, передает Газета.ру. «Экспорт электроэнергии в соседние страны на ближайшие два месяца будет сокращен на две трети. Болгария не сможет поставлять по 160 мегаватт электроэнергии в Турцию в течение ноября и декабря», - сказал министр. По его словам, авария на шестом блоке АЭС «Козлодуй» не представляет опасности для здоровья людей. Он также добавил, что о происшествии уведомлены представители российской компании «Росатом», которые готовы оказать необходимую помощь в восстановлении работы энергоблока. Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник реактор мощностью в тысячу мегаватт был остановлен из-за замыкания в шестом энергоблоке