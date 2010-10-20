За 3 года из Украины в виде роялти вывели 8 млрд грн

За последние три года из Украины за границу в виде роялти было выведено более 8 миллиардов гривен. Об этом написал глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, передает «Украинская правда» . По его словам, в Украине эти суммы налогами не облагались, «а «дельцы» на выплате таких роялти сэкономили на налоге на прибыль более 1 миллиарда». Бродский процитировал аналитическую справку, которая подготовлена на базе материалов налоговой, согласно которой, в частности, резидентам Кипра перечислено роялти дочерним предприятием Украинская водочная компания «Немироф» в сумме 470 миллионов гривен, ООО «Союз-Виктан» - 810 миллионов. АК «Имидж Холдинг АПС» (ТМ «Хортица») - 272 миллиона». «При этом, торговые марки регистрируются в Украине, потом за незначительную сумму происходит передача права собственности иностранному юридическому лицу, в последующем по лицензионному договору приобретается право на использование торговой марки, с оплатой в размерах, которые в сотни раз превышают стоимость проданного права собственности», - отмечается в публикации. «Также масштабный вывод капитала осуществляется при проведении международных сделок по операциям нематериального характера, а именно за маркетинговые исследования», - отмечается в заявлении. «Так на Кипр перечислено ДК «Украинская водочная компания «Nemiroff» около 12 миллионов долларов США, ОАО «Запорожтрансформатор» - 36,5 миллионов долларов США. ИП «Металзюкрайн Корп. Лтд» перечислено на Британские Вирджинские острова - 1,9 миллиона долларов США», - говорится в публикации. Также отмечается, что «распространенной схемой уклонения от налогообложения является заказ таких называемых «маркетинговых услуг». «ЗАО «Фоззи» использует ряд схем и методов уклонения от налогообложения, включая манипулирование размерами платы за пользование товарными знаками», - отмечается в сообщении.