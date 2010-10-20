В совместном кораблестроении с Россией возникли проблемы

В переговорах о создании совместного украино-российского предприятия по судостроению возникли трудности, которые связаны с возможностью работы верфей на полную мощность, сообщил премьер Украины Николай Азаров. «Мы сейчас ведем переговоры о создании СП в области судостроения. Сначала вроде «загорелись», Владимир Путин дал команду разобраться в этом вопросе, и оказалось, что российские судостроительные заводы загружены на треть. Поэтому тяжелая тут ситуация в принципе», - передает его слова «Интерфакс-Украина». Ранее, выступая на аналогичном совещании в Николаеве в этот же день Азаров сообщил, что в ходе предстоящего заседания украино-российской межправительственной комиссии под председательством глав правительств двух стран вопросы сотрудничества в области судостроения детально обсуждать не планируется.