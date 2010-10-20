Сегодня изменится деятельность НБУ

Сегодня вступает в силу закон изменяющий нормы, регулирующие деятельность НБУ. Закон принят для выполнения обязательств Украины, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике, заключенным в рамках общей с МВФ программы «Стенд-бай», а также обязательств перед Всемирным банком, сообщает «Зеркало недели». Документ содержит изменения к закону о НБУ относительно порядка распределения прибыли Нацбанка; целей его деятельности; гарантий политической независимости; компетенции подразделений; разработки основных принципов денежно-кредитной политики; запрета предоставления кредитов государству; информирования общественности о деятельности банка; организации внутреннего и внешнего аудита. В частности, разрешается использование золотовалютного резерва на возвращение Нацбанком валютных средств (включая проценты за пользование и иными обязательными начислениями) международным финансовым организациям, иностранным центробанкам и иным кредиторам. Откорректированы полномочия Совета НБУ, ужесточены требования к его членам (введено требование о 10-летнем опыте работы в органах государственной власти, международных финорганизациях или банках, безукоризненной деловой репутации, отсутствии судимости), запрещено совмещение этого статуса с представительским мандатом, руководящей работой в органах госвласти и юридических лиц (ЮЛ), в политпартиях. Изменены полномочия Правления НБУ, по-новому определен его состав и порядок его формирования, введена норма об обязательном для полномочности кворуме в две трети состава. Срок полномочий главы НБУ продлен до 7 лет. Введен запрет на занятие этой должности одним лицом два срока подряд. Предусмотрены (нынче вовсе отсутствующие в Законе) требования к кандидату на этот пост, в том числе аналогичные изложенным выше требованиям к членам Совета НБУ. Ему также запрещено прямо или опосредовано владеть акциями (частями, паями) ЮЛ. Откорректированы и основания для увольнения главы НБУ. Среди новых — утрата безукоризненной деловой репутации. Стандарты и правила ведения бухучета и финотчетности банков, устанавливаемые НБУ, должны будут соответствовать Международным стандартам финотчетности.