В Беларуси начали работу наблюдатели СНГ

Миссия СНГ сегодня приступила к наблюдению за выборами Президента Беларуси, которые пройдут 19 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА. В настоящее время создан штаб миссии наблюдателей от СНГ. В ближайшем будущем планируется открыть отделения штаба во всех областных центрах Беларуси. «Это позволит организовать работу наблюдателей непосредственно в городах и районах, постоянно контактировать с территориальными и участковыми избирательными комиссиями, проводить встречи с представителями штабов кандидатов в президенты, избирателями, другими участниками избирательного процесса», - отметили в Исполкоме СНГ. По данным на 20 октября, для мониторинга избирательной кампании в Беларуси аккредитованы 27 международных наблюдателей от СНГ. Прежде всего это представители стран Содружества, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также сотрудники Исполкома СНГ. Возглавляет миссию наблюдателей председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. «Деятельность миссии наблюдателей от СНГ строится строго в соответствии с национальным законодательством Беларуси, документами, принятыми в рамках Содружества, и основывается на международных стандартах организации наблюдения за выборами», - подчеркнули в штабе миссии, добавив, что будут регулярно информировать общественность о проводимой работе. В штабе миссии СНГ заверили, что мониторинг за выборами будет основываться «на принципах политической нейтральности и беспристрастности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства». Оценки миссии будут базироваться исключительно на результатах собственного наблюдения, официальной информации, фактическом материале, предоставленном избирательными комиссиями, госучреждениями и другими участниками избирательного процесса.