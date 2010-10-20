Минтранс обещает увеличить пропускную способность Керченской протоки

На Керченской паромной переправе по согласованию Минтранссвязи и местной власти строится новый морвокзал. Он содержит зал повышенной комфортности и другие объекты для качественного приема пассажиров. Стоимость застройки составляет около 8 миллионов гривен и осуществляется за средства частного инвестора, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. Кроме того, по поручению Министра транспорта и связи Украины переправой были проведены ремонтные работы причалов и существующих зданий, в которых происходит прием и оформление пассажиров. Эти шаги позволят создать комфортные условия для пассажиров во время ожидания отправки паромов, а также ускорят процедуру оформления прибывающих. Согласно сообщению, дополнительно был оборудован пункт пропуска для пограничной службы и два рабочих места на линии осмотра автомобилей. Это в два раза увеличит количество контролеров-пограничников при досмотре пассажиров и транспорта и увеличит пропускную способность переправы. В следующем году на переправе предусмотрено проектирование нового пункта пропуска через государственную границу, отсутствие которого сдерживает увеличение рейсов паромов.