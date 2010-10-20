Цена на зерно по экспортной квоте стартует от 40 долл/тонна

Квоты на вывоз зерна из Украины будут продавать на аукционах. Как сообщает IMK со ссылкой на собственные источники, стартовая цена на зерно по экспортной квоте составит 40 долларов за 1 тонну. Напомним, 19 октября вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря. Согласно документу, объемы квот на пшеницу и смесь пшеницы и ржи составляют 500 тыс. тонн, кукурузы - 2 тыс. тонн, ячменя - 200 тыс. тонн, ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.