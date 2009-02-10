Тест для інвестора

Кажуть, іноземні інвестори згортають свій бізнес в Україні, тому що їх «дістав» занадто високий рівень корумпованості українських чиновників. Простіше кажучи, поки була можливість заробляти, і дуже непогано, – на тотальну корупцію закривали очі, а тепер навіщо мучитися: пора повертатися на історичну батьківщину.

Заплутано в країні

З’ясувати ситуацію виявилося непросто. На поставлене запитання: «Чи закриватимуть іноземні бізнесмени в Україні свій бізнес?» – експерти не поспішали давати відповіді, тим паче, коментарі й цифри. Відмовилися називати й конкретні компанії, що залишили український ринок, посилаючись на небажання роздувати негативну інформацію. Радили пошукати в Інтернеті. Хтось чесно зізнавався, що даних для узагальнень немає. Далі – більше. Одні аналітики цікавилися: що ж «Главреду» сказали інші? Після такого інформаційного туману хочеться поставити запитання самому собі: можливо, наша країна якраз і є тим самим «Титаніком», з якого треба втікати?

«Багато міжнародних компаній, що будують свій бізнес в Україні не на один день, чудово розуміють, що економіка циклічна, – розповіла «Главреду» Ганна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації. – Хтось піде з ринку, хтось прийде – як кажуть, святе місце порожнім не буває. Але глобального виходу іноземних компаній з України поки що не спостерігається».

Як підкреслюють аналітики, рентабельність на тлі нинішніх втрат має не настільки й велике значення, головне – утримати свою частку ринку. Особливо сьогодні, коли економіка інтегрована, кордонів для капіталів не існує… Утім, бізнесменам варто знати, які сектори економіки відкриті для приватних інвестицій, а до яких «вхід» закрито. Повинна бути чітка позиція держави, якої наразі немає.

«Сьогодні як у місцевих, так і в іноземних компаній склалася тенденція до перегляду свого бізнесу з тим, щоб вести його ефективніше, – підкреслює Ганна Дерев’янко. – Хто креативніше веде свої справи, у кого розумніша команда – той зростатиме.

Динозаври закордонних справ

Аби розібратися в ситуації, «Главред» опитав іноземних підприємців. Як пояснив швейцарський бізнесмен Дірк Люстіг, ні він, ні його друзі-іноземці, ні друзі його друзів український ринок залишати не мають наміру. «Теперішня ситуація дуже складна, то й що? – здивувався Дірк Люстіг. – Я пережив кризи 1994-го і 1998-го років, коли з моєї компанії пішов партнер з усіма грошима, і нічого. Я позитивна людина – у поганому бачу добре. Приміром, упадуть ціни на оренду. Це ж ненормально, коли винайм квартири у Києві коштує дорожче, ніж оренда будинку на березі Женевського озера!

Тепер доведеться працювати акуратніше, інтенсивніше, креативніше. Я планую витрачати більше грошей на рекламу та маркетинг, ніж минулого року, а багато великих підприємств узагалі закрили маркетингові відділи. Мені це приємно. Звичайно, продаж у регіонах падає, клієнти не розраховуються, ми багато втратили через падіння гривні. Але це не причина покидати ринок. Я не звільнив жодного працівника і не маю наміру цього робити, зарплати можу виплачувати в тому ж самому обсязі.

{-5} А корупція… Вона була і буде. Зараз ціна на корупцію теж падатиме, і це непогано. Узагалі, ми живемо серед нескінченних ризиків. Я в Україні з 1993 року, так що можу називати себе “динозавром”. На жаль, у 1994 році Україна проґавила свій історичний шанс, однак вона все одно на європейському шляху. Зараз нас відкине на рівень 1995–1996 років, але ж і тоді ми якось жили! У нас, бізнесменів, проблем немає, а ось про пенсіонерів, бідних людей з дітьми дуже важко думати. Найближчі два з половиною роки будуть дуже важкими. Але треба не плакати, а працювати».

Бізнесмен з американським паспортом Юрій Логуш, віце-президент компанії «Крафт Фудз Україна», що працює в нашій країні з 1995 року, теж налаштований оптимістично. Він бачить ситуацію так: слабші пішли з українського ринку ще до Нового року, інші – чекають. Дійсно, навіщо за одну десяту ціни сьогодні віддавати те, що через кілька років можна буде продати в п’ять разів дорожче?

«До того ж, погано не всім. Іноземні бізнесмени, які мають ресурси, навпаки, у виграші, – підкреслює Юрій Логуш. – Наприклад, консервний завод, який раніше коштував $10–50 млн, сьогодні можна купити за $2 млн. Це клондайк! Якщо, звичайно, є капітали».

Росіяни прийдуть?

Коли йдуть західні бізнесмени, на їхнє місце приходять східні. Наприклад, на українських широтах зміцнює свої позиції «Ощадбанк Росії». Звичайно, прихід на український ринок іноземних держбанків – не зовсім те, про що ми мріяли. Як казав раніше глава ради Нацбанку Петро Порошенко, НБУ здійснював «досить ефективні заходи», щоб не допустити «Ощадбанк Росії», але місце порожнім не буває.

«Росіяни будуть активно йти не тільки в банківський сектор, а й у металургійний, газотранспортний тощо, – підкреслює Андрій Оністрат, банківський експерт. – Що стосується західних компаній, то, наскільки мені відомо, вони скорочують фонди оплати праці, персонал. Причому роблять це цинічно – на відміну від українських працедавців».

«Що глибші проблеми в Україні, то менше західні бізнесмени “вписуються” в місцеві реалії. Вони не розуміють нашого менталітету, – сказав “Главреду” російський бізнесмен Павло Боровенко. – Іноземці надто довіряють телевізору, вони дуже слухняні. На Заході люблять читати розумні книжки, у яких написано, що великі проблеми – це великі можливості. Іноземці хотіли б поводитися так, як пишуть у книжках, але життя не дозволяє цього робити.

Тому поки західні бізнесмени даватимуть драла, український ринок захоплять російські підприємці, що звикли працювати в умовах екстриму. Зараз усі перебувають в очікуванні неминучого. А коли іноземці скаржаться на українську корупцію, то хочеться запитати: а що, хіба на їхній батьківщині корупції немає. Вона така ж сама, як і скрізь. Корупцію я тільки заохочував би, тому що за таких обставин чиновники працюють. Сьогодні ніхто не зацікавлений у боротьбі з корупцією, інакше у західних фірм з’явиться більше можливостей.

Я теж дивлюся телевізор – п’ять іноземних каналів. Є люди, які читають між рядками. А я дивлюся телевізор так, як читають між рядками. І ось що вам скажу: кризу можна було створити й 15 років тому, але тоді це не було настільки вигідно, як зараз. Коли криза “сталася”, не всі бізнесмени були до неї готові, не всі розуміли, що відбуватиметься далі. Зараз настає дуже жорсткий час, коли виживуть тільки ті, у кого є мізки.

Тепер треба не красти, а дуже добре думати. Це можуть робити російські бізнесмени, які вміють концентруватися. Того, хто зволікатиме, спіткає невдача. Ось, скажімо, австрійські бізнесмени “живіші”, ніж німці. А тупа німецька машина рухається поволі. Там, де треба зробити ривок, – вона й не здригнеться. А от російські бізнесмени здатні на стрибок».



Андрій ОНІСТРАТ, банківський експерт



{1-} Є всі передумови для сильного вливання російського бізнесу в Україну. Не виключаю, що нашій кризовій ситуації «дали поштовх» у Росії – аби згодом купити левову частку української економіки.



Шарон МОРАГ, голова представництва ізраїльської компанії в Україні



{2-} «Наша компанія працює на українському ринку починаючи з 1996 року. Криза нас не лякає: у нас все гаразд. Про інші ізраїльські компанії нічого сказати не можу, але очевидно, що в Україні ще достатньо ресурсів для побудови бізнесу «по-білому», без корупції. Гадаю, насамперед з ринку пішли ті іноземні компанії, які частіше стикалися з корупцією – наприклад, пов’язані з нерухомістю, металом».



Юрій ЛОГУШ, віце-президент кондитерської компанії, громадянин США



{3-} «Серед моїх друзів та знайомих ніхто не покинув український ринок. Усі розуміють: виживають і процвітають кмітливі та сміливі, інші – пропадають... Є, до речі, й такі, що жевріють».



Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації



{4-} Сьогодні у компаній з’являються нові сфери діяльності, які, можливо, раніше були незапитаними. Усі досвідчені бізнесмени розуміють, що кризові часи треба перечекати і вийти з них із якнайменшими втратами.