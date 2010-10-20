Таможня взыскала с импортеров еще 15 млрд грн налогов

Государственная таможенная служба доначислила бизнесу за январь-сентябрь еще 15 млрд грн налога за счет благодаря контролю за достоверностью декларирования товаров и полнотой уплаты налогов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Степан Дериволков, курирующий департамент по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, пишет газета «Коммерсант-Украина» . «Чем лучше работает правоохранительный блок таможни, тем лучше обеспечивается ее фискальная функция. Наполнение госбюджета - это то, на что направлены все наши силы», - заявил он, подчеркнув, что гонка за показателями исполнения бюджета не является для таможенников приоритетной. От подробных комментариев чиновник отказался. Как пояснили в Гостаможни, эта сумма налогов уже оплачена субъектами внешнеэкономической деятельности. Опрошенные эксперты и участники рынка уверены, что часть из 15 млрд. гривен полученная в результате завышения таможенной стоимости импортных товаров, от которой зависит сумма НДС и таможенных пошлин. Председатель Ассоциации таможенных брокеров Николай Мироненко говорит, что подход контролирующего органа к определению таможенной стоимости ввозимых товаров не всегда адекватен - он не учитывает колебания мировых цен. «Мне известны случаи, когда стоимость медикаментов завышалась в 112 раз», - уточнил он. Как рассказал один из импортеров рыбы, таможенная стоимость рыбной продукции увеличилось вдвое, а по отдельным товарным позициям, в частности скумбрии, - втрое. «Никто не объясняет, почему таможня определяет именно эту цену, а не растаможивает по стоимости, указанной в инвойсе», - говорит собеседник.