Кабмин отменил обязательное страхование строительно-монтажных работ

Кабинет министров Украины отменил свое постановление, которым предусматривалось обязательное страхование строительно-монтажных работ, а также страхование имущественных рисков по договору об участии в Фонде финансирования строительства. Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании Кабмина. По его словам, данное решение позволит сократить сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также будет способствовать улучшению финансового положения застройщиков.