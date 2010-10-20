В ПР не хотят запрещать секонд-хэнд

В Партии регионов обсуждают запрет секонд-хэндов и планируют внести изменения в проект Налогового кодекса по этому вопросу. Как сообщил журналистам в среду лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, комментируя акцию протеста под стенами парламента против запрета секонд-хэндов, во время обсуждения этого вопроса на заседании фракции «мнения разделились», передает «Украинская правда» . Он подчеркнул, что выступил с предложением к правительству при подготовке Налогового кодекса учесть мнение фракции о нецелесообразности полного запрета секонд-хэндов в Украине. Ефремов заверил, что при доработке кодекса эта позиция будет учтена.