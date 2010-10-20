«Нафтогаз» должен Гостаможне 2,4 млрд гривен

В ближайшее время НАК «Нафтогаз» должен уплатить 2,4 млрд.грн. задолженности по платежам. Об этом в среду. 20 октября, заявил председатель Гостаможслужбы Украины Игорь Калетник, передает РБК-Украина. «Есть поручение Кабинета Министров, и мы ожидаем в ближайшее время, что «Нафтогаз» его выполнит и оплатит 2,4 млрд.грн», — сказал Калетник. Вместе с тем он отметил, что даже без учета задолженного платежа НАКа, наблюдается положительная динамика по увеличению таможенных поступлений в бюджет: «На 15 млрд.грн. без учета платежей за газ». Также Калетник добавил, что в текущем году за счет корректировки таможенных коэффициентов в бюджет дополнительно поступило более 5 млрд.гривен.