Британия сократит полмиллиона госслужащих

Министерство финансов Великобритании объявляет о крупных сокращениях бюджета. Как сообщает Би-би-си, министр финансов Великобритании Джордж Осборн выступает перед Палатой общин в Лондоне с докладом о крупнейших бюджетных сокращениях со времен Второй мировой войны. По словам Осборна, около полумиллиона госслужащих Великобритании потеряют работу в течениеследующих четырех лет. Финансирование Уайтхола урежут по меньшей мере на 25%. В частности, финансирование министерства внутренних дел сократят на 5%, министерство иностранных дел - на 24%, в частности, путем сокращения дипломатов.