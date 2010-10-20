В Одессе по команде Азарова перестали проверять международные грузы

Таможенники перестали досматривать в Одесском морском торговом порту международные транзитные грузы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации Александр Илько, передает Новый регион. По словам Илько, еще в августе текущего года таможенники досматривали 85% международных транзитных грузов, но уже осенью, в связи с распоряжением премьер-министра Украины Николая Азарова, досмотр прекратили. «За последние сутки в Одесский порт зашел 21 транзитный контейнер, и все они проследовали дальше без досмотра»,– сказал Александр Илько. Кроме того, по словам чиновника, уменьшилось количество досмотров и внутренних транзитных контейнеров. «По внутреннему транзиту за последние сутки зашло 126 контенеров, а досмотрено всего 7, – утверждает чиновник. – Но если мы говорим о так называемом режиме импорт-40 (товары, которые после въезда на территорию страны, поступают в свободное обращение, – Ред.), то из 98 въехавших контейнеров досмотрено 87. Но это необходимая процедура». При этом, по словам Илько, таможенники регулярно нарушают положенные по распоряжению сроки досмотра и оформления. Напомним, в ходе визита в Одессу премьер-министра Украины Николая Азарова начальники портов Одесской области жаловались на простой грузов в портах из-за досмотров различными службами, в результате чего порты теряют грузопотоки. По итогам визита Азаров распорядился отменить досмотр международных транзитных грузов, проходящих через Украину, и сократить время таможенного досмотра всех грузов до 2 часов.