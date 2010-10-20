Военнослужащим повысят зарплату наполовину

Министерство обороны Украины повысит зарплату военнослужащим на 55% с 1 декабря. Об этом министр обороны Михаил Ежель сообщил сегодня в Ялте, передает УНИАН. «С 1 декабря мы увеличим денежное довольствие военнослужащих приблизительно на 55%, выведем их на уровень зарплаты госслужащих. Деньги на это выделены, постановление правительства принято, так что все сделано», - сказал министр. Он также сообщил, что с 1 декабря министерство будет кормить раз в день солдат-контрактников за государственный счет.