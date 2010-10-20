Инвесторам, развивающим туризм, нужно дать налоговые льготы

Для инвесторов, которые работают над развитием рекреационных зон в Крыму, Карпатах и других областях Украины должно быть введено льготное налогообложение. Об этом заявил лидер Украинской социал-демократической партии Евгений Корнийчук, сообщили Главреду в пресс-службе УСДП. «В Закарпатской области уникальный рекреационный потенциал, который на сегодня используется в лучшем случае на половину. В то же время безработица в горной местности Закарпатья сейчас на уровне 30%», - сказал Корнийчук. Он отметил, что на Закарпатье можно работать не только над развитием туризма, но и над созданием сети лечебных учреждений. «На территории области находятся 360 источников и месторождений минеральных и термальных вод, которые по своему химическому составу и лечебным свойствам не уступают целебным водам Кавказа, Франции и Чехии», - подчеркнул он. Корнийчук отметил, что местные власти, чтобы существенно снизить уровень безработицы в области, должны работать над привлечением новых инвесторов в туризм и рекреацию Напомним, ранее министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин заявлял, что в бюджете на следующий год на подготовку к Зимним олимпийским играм 2022 года в Карпатах будет заложено 500 млн дол.