Электроэнергетический совет СНГ снова возглавил российский министр

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств по предложению украинской делегации продлил на один год срок полномочия президента Совета, министра энергетики РФ Сергея Шматко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России. Также на один год был продлен срок полномочий вице-президента Электроэнергетического совета, министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали. Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) образован в соответствии с соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств стран СНГ в феврале 1992 года. В состав Электроэнергетического Совета входят первые руководители органов управления электроэнергетикой государств-членов Совета: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, а также назначаемый Советом председатель Исполнительного комитета. Президент и вице-президент Электроэнергетического Совета избираются из членов Совета на ротационной основе.