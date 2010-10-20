«Ощадбанк» выделит на «доступное жилье» 130 млн грн

Государственный ощадный банк Украины выделит 130 млн грн для кредитования граждан, участвующих в государственной программе по обеспечению населения доступным жильем. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы правления «Ощадбанка» Александр Гришко, пишет «Лига». Гришко отметил, что общий бюджет данной программы составит 330 млн грн. Из них 130 млн грн — это кредитование «Ощадбанка», 100 млн грн — средства государственного бюджета и 100 млн грн — взнос физических лиц - участников программы. По его словам, соответствующее соглашение с Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству уже подписано. Эту информацию также подтвердил и Министр регионального строительства Владимир Яцуба. «Эта программа предусматривает обеспечение жильем граждан, которые находятся на квартирном учете, путем предоставления им государственной поддержки в размере 30% от стоимости жилья. Остальную сумму в размере 70% стоимости платят сами граждане», - отметил министр. Он также уточнил, что «Фонд молодежного строительства подписал соглашение с «Ощадбанком» под 16%».