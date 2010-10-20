Россия устроит распродажу госкомпаний

Правительство России в ближайшее время передаст президенту предложение по приватизации почти тысячи компаний. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, пишет ИТАР-ТАСС. «В правительстве приняты окончательные решения, но мы сможем начать работать, если президент не подпишет соответствующие указы, так как большая часть активов относится к списку стратегических», - сказал Шувалов. Он уточнил, что «по предварительным оценкам, от реализации программы приватизации государство может получить 1,8 трлн рублей при полной реализации планов». «В целом список включает порядка 900 предприятий… Приватизация будет по всем фронтам, то есть продажа компаний, напрямую принадлежащих РФ, компаний, принадлежащих субъектам РФ, и компаний, которые находятся под контролем РФ», - пообещал Шувалов. По его словам, компании должны представить в правительство свои предложения по приватизации в октябре-ноябре. Напомним, 20 октября Государственная дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год, согласно которому объем ВВП страны прогнозируется на уровне 50 триллионов 390 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов.