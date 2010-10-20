Гривна еще немного отвоевала у доллара

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 7,9515 грн/долл. с 7,9520 грн/долл. в предыдущий рабочий день, пишет «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9480-7,9550 грн/долл. Национальный банк Украины в среду продавал валюту по курсу 7,9460 грн/долл. и заявил о готовности покупать по 7,9116 грн/долл., тогда как во вторник курс его интервенций был установлен на уровне 7,9440 грн/долл. и 7,9090 грн/долл. соответственно. «Повода для беспокойства о резком повышении курса доллара на сегодня нет. Нацбанк Украины имеет достаточно резервов для того, чтобы сгладить все резкие колебания курса валюты», - заверил в ходе интернет-конференции глава правления «Правэкс Банка» Сергей Наумов. Отметим, курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,3% (с 7,9750 грн/долл.).