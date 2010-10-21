Нынешняя эмиссия гривны не приведет к инфляции - НБУ

С начала 2010 года Национальный банк Украины провел кредитную эмиссию на сумму около 36 млрд грн, причем она является обеспеченной. Об этом заявил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, пишет «Интерфакс-Украина» «Основная эмиссия центрального банка – на покупку валюты и ценных бумаг – это обеспеченная эмиссия», - сказал Литвицкий. Он уточнил, что чистая кредитная эмиссия с начала 2010 года составила около 36 млрд грн, то есть почти втрое меньше цифры, которую называют некоторые политики. По его словам, за последние три месяца чистая кредитная эмиссия была отрицательной, так как Национальный банк продавал валютные резервы и осуществлял операции по мобилизации гривны. Литвицкий уточнил, что основная масса эмиссии в этом году была обеспечена покупкой валюты в резервы Нацбанка, и только в первом квартале НБУ приобрел облигации внутреннего госзайма на сумму около 20 млрд грн. «Нужно осторожнее обращаться с цифрами и не надо фантазировать на свободные политические темы», - обратился к политикам с просьбой Литвицкий. Он подчеркнул, что прочность резервных позиций Нацбанка заключается еще и в том, что в этом году приток прямых иностранных инвестиций увеличивается: чистое сальдо за восемь месяцев этого года превысило $3 млрд по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Советник главы НБУ также отметил, что инфляция в этом году не только далека от уровней исторических максимумов за историю гривны, но и ниже на 2 п. п. прошлого года. «В годовом измерении она меньше в 1,5 раза, чем год назад, хотя тогда, в кризис, инфляционного давления вообще не должно было быть», - добавил Литвицкий. Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, возглавлявшая правительство с конца 2007 года по март 2010 года, обвинила правительство и НБУ в эмиссии якобы 83,6 млрд грн, что привело к росту цен на потребительском рынке.