Предыдущий Кабмин в «Родовид Банке» назлоупотреблял на 8 млрд грн - КРУ

В «Родовид Банке» после его перехода под контроль правительства выявлены финансовые злоупотребления на сумму около 8 млрд грн, тогда как в банках «Киев» и «Укргазбанк» (все Киев) – еще на 2 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил глава Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев, пишет «Интерфакс-Украина». «В общей сложности из этого банка («Родовид Банка». – Ред.) около 8 млрд денег было вымыто под фиктивные договора и контракты… Такая же ситуация была в банке «Киев» и «Укргазбанке» – около 2 млрд. Банк «Киев» вообще использовался как отмывочная база для обналичивания денег», – сказал Андреев. По его данным, в «Родовид Банке» деньге вымывались, в частности, за счет завышения оплаты юридических услуг и ставок аренды помещений. «Если руководители государства позволяют себе вот так относиться к исполнению законов, то зачем мы требуем от простых людей исполнения законов и всего остального?» - подчеркнул Андреев. При этом он отметил, что контрольная работа сейчас значительно усложнилась, поскольку сократилась законодательная база, регламентирующая проведение проверок: на сегодняшний день руководители государственных предприятий и учреждений противодействуют сотрудникам ГлавКРУ при проведении проверок.