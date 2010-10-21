КРУ подсчитало убытки от Тимошенко - 53 млрд гривен

Контрольно-ревизионное управление (КРУ), по результатам аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко, выявило нарушений на сумму почти 53 миллиарда гривен. Об этом в четверг, 21 октября, заявил глава ведомства Петр Андреев, передает Украинская правда. По его словам, значительная часть этих средств была выведена из госбюджета и использована на предвыборную агитацию Юлии Тимошенко. В частности, Петр Андреев поставил в вину предыдущему правительству, что средства, полученные от МВФ, в сумме 36,1 миллиарда гривен были использованы на обеспечение текущих потребностей госбюджета, вместо того, чтобы потратить их на погашение внешнего долга. Также, по словам руководителя ведомства, Госказначейство, не имея на то полномочий, предоставляло ссуды Пенсионному фонду на сумму 42,1 миллиарда гривен. Кроме того, Госказначейство, в нарушение законодательства, разместило на депозитных счетах банков 6,4 миллиарда гривен, 165 миллионов долларов и 97 миллионов евро средств госбюджета. При этом средства размещались под заниженные проценты, или вообще без их выплаты. Петр Андреев также упомянул о незаконном использовании средств, полученных согласно Киотскому протоколу. Кроме того, глава КРУ вспомнил закупку МЧС санитарных автомобилей по цене, которая была завышена втрое. «Международные аудиторы установили, что такие автомобили в Украину не завозились, а позднее было обнаружено, что они были завезены по частям, на два года раньше и на сумму на треть меньше, чем потратило МЧС. И это притом, что эти автомобили два года были неизвестно где в амортизации», — отметил он. Еще одним примером злоупотреблений правительства Тимошенко Андреев назвал национализацию банка «Киев». По его словам, общая сумма нарушений составила 815,7 миллиона гривен. Напомним, что 14 октября международные аудиторы заявили, что обнаружили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Юлии Тимошенко.