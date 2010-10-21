МВФ: Восточной Европе до сих пор грозит кризис

Угроза финансового кризиса для государств Восточной и Центральной Европы сохраняется. Об этом говорится в полугодовом докладе Международного валютного фонда, посвященном экономическому положению в этой части мира, передает ИТАР-ТАСС. По мнению экспертов МВФ, правительствам стран Восточной и Центральной Европы следует действовать оперативно, для того чтобы сократить бюджетный дефицит. «В противном случае государства региона рискуют оказаться в условиях финансового кризиса, аналогичного тому, который пережила Греция», - сказано в документе. При этом в наиболее уязвимом положении сейчас находятся такие страны, как Польша, Венгрия, Албания и Турция. Согласно оценкам МВФ, в текущем году совокупные темпы роста экономик стран Восточной и Центральной Европы составят 3,9%, а в 2011 году - 3,8%.