Польша выдала украинцам 5 тыс разрешений на работу

Польская власть в первой половине 2010 года выдала гражданам Украины почти 5 тыс. разрешений на работу в стране, что на 5% больше показателей первого полугодия в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной политики Польши, передает УНИАН. По данным министерства, украинцы получили треть всех разрешений на работу, которые были выданы в Польше иностранцам. Второе место по количеству выданных разрешений занимают граждане Китая, которые за первые шесть месяцев года получили 2,6 тыс. разрешений, а третье - вьетнамцы с 1,3 тысячами разрешений. По данным министерства, больше всего разрешений украинцы получили на работу в домашних хозяйствах (1,2 тыс.), строительстве (700), торговле и перерабатывающей промышленности (по около 600), транспорте (почти 400) и сельском хозяйстве (свыше 360). В целом количество выданных разрешений на работу иностранцам в первой половине года увеличилось до 15,6 тыс. из 14,9 тысяч.