Ивано-Франковск получит от Кабмина первые 1,126 млрд на ЖКХ

Кабинет Министров намерен выделить 1,126 млрд. гривен на реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Ивано-Франковской области до конца 2013 года. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ивано-Франковской областной государственной администрации Александр Деревянко, передают Українські новини. «На реформирование коммунальной теплоэнергетики Прикарпатья: развитие альтернативных источников теплоснабжения, реконструкцию и модернизацию теплоснабжающих предприятий и другое», - сказал он. По его словам, средства пойдут также на реконструкцию и капитальный ремонт жилищного фонда. Напомним, Ивано-Франковский областной совет договорился с Кабинетом Министров о совместном региональном развитии Ивано-Франковской области в 2011-2015 годах. Кабинет Министров намерен выделить 16 млн. гривен на строительство учебных заведений и филармонии в Ивано-Франковской области до конца 2010 года.