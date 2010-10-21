Одесская прокуратура подозревает антикоррупционного чиновника во взятках

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело против председателя постоянной комиссии по земельным вопросам сельского совета Еремеевки по подозрению в вымогательстве 300 тыс. гривен взятки. Также уголовное дело возбуждено против помощника председателя комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Одесской области по подозрению в содействии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины. Представитель антикоррупционного комитета сейчас баллотируется в мэры одного из городов области. Следствием установлено, что в августе 2010 года к землеустроителю, в функциональные обязанности которого входило выделение земельных участков в районе и контроль за их использованием, обратились 4 местных жителя с просьбой выделить им земельные участки общей площадью 10 га для ведения сельского хозяйства. За положительное решение вопроса чиновник требовал 300 тыс. гривен: первую часть взятки - 200 тыс. гривен нужно было передать авансом через посредника, а остальные 100 тыс. - после оформления всех необходимых документов. Сотрудники СБУ задержали посредника при получении им 200 тыс. гривен. У него были изъяты заверенные копии решения сельсовета о предоставлении участка и ксерокопии плана земель. В тот же день СБУ задержала и председателя земкомиссии. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.