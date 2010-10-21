России все труднее прокормить космонавтов

Производство рационов питания для космонавтов за прошедший год подорожало почти в полтора раза. Об этом сообщил директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский, передает Интерфакс. «Если в прошлом году цена рациона питания одного космонавта в сутки составляла около 11 тысяч рублей (2750 грн. - ред.), то сегодня она выросла и составляет почти 15 тысяч (3750 грн. - ред)», - сказал Добровольский. По его словам, это связано с инфляцией, увеличением стоимости пищевого сырья, роста расходов на проведение анализов и других расходов. Pечь идет о стоимости продуктового набора без затрат на их доставку на Международную космическую станцию (МКС).