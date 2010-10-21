Кабмин выделил 4 млн гривен на обслуживание парламента

На вчерашнем заседании Кабинет Министров Украины перераспределил средства государственного бюджета на 2010 год на сумму 4 млн 295 тыс. гривен. Об этом говорится в постановлениях правительства №№1994 и 1995, опубликованных на сайте Кабмина. Согласно документам, 4 млн гривен будут изъяты из расходов по программе «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады» и переданы в программу «Обслуживание деятельности Верховной Рады». На 295 тыс. гривен правительство уменьшило расходы по программе «Руководство и управление в сфере финансов». Теперь эта сумма будет направлена на программу «Поддержка культурно-оздоровительных и социальных мероприятий финансовой системы». Министерству финансов даны распоряжение совершить перевод средств и отредактировать госбюджет Украины.