Румынский парламент случайно снизил налоги

Депутаты румынского парламента случайно проголосовали за закон о снижении на 5 % налога с продаж продуктов питания. Об этом сообщают Вести. Путаница произошла из-за того, что депутаты не прочитали как следует перед голосованием законопроект, подготовленный оппозицией. Законодатели, которые были ответственны за подготовку документа, принесли свои извинения за ошибку. Теперь парламенту предстоит срочно отменить свое решение. Однако министр финансов Георге Яломицану подчеркнул, что пока ошибка не исправлена, правительству придется выполнять принятый закон. Ранее парламент страны поднял налог с продаж на продукты питания с 19% до 24% . Эта мера была направлено на то, чтобы удержать дефицит бюджета в пределах 6,8% от ВВП.