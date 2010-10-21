Азаров поддержал инвестпроект НИБУЛОНа и принял участие в закладке буксиров

Премьер-министр Украины Николай Азаров поддержал масштабный инвестиционный проект лидера аграрной отрасли Украины компании «НИБУЛОН» по возрождению судоходства по Днепру и другим рекам Украины. В ходе рабочей поездки в Николаевскую область Николай Азаров также принял участие в торжественной церемонии закладки второго и третьего буксиров ООО СП «НИБУЛОН», которая состоялась на судостроительном заводе ОАО «Вадан Ярдс Океан». Внимательно ознакомившись с патриотическим инвестпроектом «НИБУЛОНа», Азаров отметил, в частности: «Наша страна владеет водными магистралями, прекрасными судоходными путями. Следует ли этими путями транспортировать грузы? Да, это в 5 раз дешевле, чем перевозка железнодорожным транспортом. Нам надо строить судна, которые смогут осуществлять транспортные перевозки нашими реками. Если мы говорим о том, что наша страна должна развиваться, то она должна это делать за счет того, что развиваются предприятия, в частности судостроительная отрасль». Кроме того глава правительства подчеркнул, что в дальнейшем Кабинет Министров Украины будет проводить активную дерегуляцию еще на этапе оформления земельных участков под строительство, сократив время на разного рода согласования в 4 разы. «Если согласование будет снова упираться в местную бюрократию, то мы это право заберем. Я советую местным органам власти с этим не шутить. У нас средний срок выделения участка под строительство – 2 года. За эти 2 года у любого инвестора может пропасть интерес. И это 2 года скитаний, хождений по кабинетам, а еще и взятки - чемоданы, портфели и т.д. Ну кто с этим смирится?» - особо отметил Азаров. В свою очередь, комментируя итоги рабочей поездки премьера, глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов подчеркнул: «Не поддержать реализацию такого инвестиционного проекта, как у «НИБУЛОНа», невозможно». Ведь над реализацией проекта работают десятки тысяч людей практически со всей Украины, проект дал толчок экономическому и социальному развитию ряду регионов, решаются ряд экологических вопросов, обеспечено стабильные дополнительные поступления в местные и государственный бюджеты, уверенно развивается транспортная инфраструктура, возрождается судоходство Днепром, на очереди – Южный Буг. Кроме того, благодаря «НИБУЛОНу» аграрии получили возможность поставлять выращенную сельхозпродукцию практически непосредственно на мировые рынки, минуя посредников, что обеспечивает им максимальную финансовую выгоду. На торжественном собрании по случаю закладки двух буксиров компании «НИБУЛОН» в присутствии Азарова и многочисленного трудового коллектива обоих предприятий генеральный директор ОАО «Вадан Ярдс Океан», Герой Украины Николай Романчук отметил: «Компания «НИБУЛОН», имея большое мужество и являясь настоящим патриотом Николаева и Украины, рискнула разместить свой заказ на Николаевском судостроительном заводе, хотя могла строить судна на иностранных верфях». «Сегодня эта патриотическая идея возрождения Днепра и Южного Буга как судоходных транспортных артерий Украины дала возможность работать не только судостроителям, но и строителям, металлургам, приносить значительную прибыль аграрному сектору. Свидетельством этого – старт строительства первого перегрузочного терминала на реке Южный Буг в г.Новая Одесса», - добавил Романчук. Сам генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский по итогам общения с главой правительства заявил: «Мне, как руководителю сельскохозяйственного предприятия, которое является крупным национальным инвестором и экспортером зерновых, очень приятно, что с работой нашей компании ознакомился премьер-министр Украины». «Мы на конкретном примере показали, что мы – украинская национальная компания, крупный сельхозтоваропроизводитель, который выращивает более 300 тыс. тонн валового сбора зерна, крупный инвестор, который инвестирует в патриотическую инвестпрограмму возрождения Днепра и Южного Буга как транспортных артерий и дает работу десяткам тысяч строителям и судостроителям», - отметил Вадатурский. «Приятно, что нам была предоставлена честь на деле продемонстрировать, как выполняется наша инвестпрограмма. Детально ознакомившись с ней, Николай Янович высказал поддержку и заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать постоянный диалог относительно проблем, связанных с реализацией инвестпрограммы. Особенность нашей программы – это то, что ее реализация не требует дополнительных государственных средств, не требует гарантий государства перед отечественными и иностранными банками по инвестированию этой программы. Ми заслуживаем того, чтобы наша патриотическая программа получила статус национальной. Ради того, чтобы это был сигнал для всего бюрократического аппарата, который беспричинно пытается помешать реализации этого инвестпроекта», - особенно подчеркнул гендиректор «НИБУЛОНа». Как сообщалось, контракт на строительство серии полнокомплектных буксиров ООО СП «НИБУЛОН» и ОАО «Вадан Ярдс Океан» подписали 30 июня 2010 г. Сейчас на заводе идут работы по формированию корпуса главного буксира. До конца года должна состоятся закладка всех буксиров первой серии из 6 единиц. Как отмечают в компании, «НИБУЛОН», который на собственном опыте пережил все скитания, связанные с бюрократическими искусственными преградами и волокитой при строительстве ряда объектов, высоко ценит поддержку, которую оказывают инвестпроекту руководители Николаевской, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Киевской областей. В этих регионах создан благоприятный инвестклимат и осуществляется всестороння поддержка для воплощения проекта в жизнь. В качестве примера - инициатива главы Николаевской облгосадминистрации Круглова по строительству 3-х речных терминалов на реке Южный Буг в Николаевской обл. Только за 4 месяца «НИБУЛОН» получил все необходимые разрешительные документы для строительства перегрузочного терминала в г. Новая Одесса, а 20 октября было запущено само строительство. Компания «НИБУЛОН» благодарна за понимание местной и государственной властям и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Компания на деле продемонстрировала, что власть и бизнес могут работать как одна команда – вместе реализовать единую общенациональную программу.