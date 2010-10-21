Азаров поддержал инвестпроект НИБУЛОНа и принял участие в закладке буксиров

21 октября 2010, 15:20

Премьер-министр Украины Николай Азаров поддержал масштабный инвестиционный проект лидера аграрной отрасли Украины компании «НИБУЛОН» по возрождению судоходства по Днепру и другим рекам Украины. В ходе рабочей поездки в Николаевскую область Николай Азаров также принял участие в торжественной церемонии закладки второго и третьего буксиров ООО СП «НИБУЛОН», которая состоялась на судостроительном заводе ОАО «Вадан Ярдс Океан». Внимательно ознакомившись с патриотическим инвестпроектом «НИБУЛОНа», Азаров отметил, в частности: «Наша страна владеет водными магистралями, прекрасными судоходными путями. Следует ли этими путями транспортировать грузы? Да, это в 5 раз дешевле, чем перевозка железнодорожным транспортом. Нам надо строить судна, которые смогут осуществлять транспортные перевозки нашими реками. Если мы говорим о том, что наша страна должна развиваться, то она должна это делать за счет того, что развиваются предприятия, в частности судостроительная отрасль». Кроме того глава правительства подчеркнул, что в дальнейшем Кабинет Министров Украины будет проводить активную дерегуляцию еще на этапе оформления земельных участков под строительство, сократив время на разного рода согласования в 4 разы. «Если согласование будет снова упираться в местную бюрократию, то мы это право заберем. Я советую местным органам власти с этим не шутить. У нас средний срок выделения участка под строительство – 2 года. За эти 2 года у любого инвестора может пропасть интерес. И это 2 года скитаний, хождений по кабинетам, а еще и взятки - чемоданы, портфели и т.д. Ну кто с этим смирится?» - особо отметил Азаров. В свою очередь, комментируя итоги рабочей поездки премьера, глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов подчеркнул: «Не поддержать реализацию такого инвестиционного проекта, как у «НИБУЛОНа», невозможно». Ведь над реализацией проекта работают десятки тысяч людей практически со всей Украины, проект дал толчок экономическому и социальному развитию ряду регионов, решаются ряд экологических вопросов, обеспечено стабильные дополнительные поступления в местные и государственный бюджеты, уверенно развивается транспортная инфраструктура, возрождается судоходство Днепром, на очереди – Южный Буг. Кроме того, благодаря «НИБУЛОНу» аграрии получили возможность поставлять выращенную сельхозпродукцию практически непосредственно на мировые рынки, минуя посредников, что обеспечивает им максимальную финансовую выгоду. На торжественном собрании по случаю закладки двух буксиров компании «НИБУЛОН» в присутствии Азарова и многочисленного трудового коллектива обоих предприятий генеральный директор ОАО «Вадан Ярдс Океан», Герой Украины Николай Романчук отметил: «Компания «НИБУЛОН», имея большое мужество и являясь настоящим патриотом Николаева и Украины, рискнула разместить свой заказ на Николаевском судостроительном заводе, хотя могла строить судна на иностранных верфях». «Сегодня эта патриотическая идея возрождения Днепра и Южного Буга как судоходных транспортных артерий Украины дала возможность работать не только судостроителям, но и строителям, металлургам, приносить значительную прибыль аграрному сектору. Свидетельством этого – старт строительства первого перегрузочного терминала на реке Южный Буг в г.Новая Одесса», - добавил Романчук. Сам генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский по итогам общения с главой правительства заявил: «Мне, как руководителю сельскохозяйственного предприятия, которое является крупным национальным инвестором и экспортером зерновых, очень приятно, что с работой нашей компании ознакомился премьер-министр Украины». «Мы на конкретном примере показали, что мы – украинская национальная компания, крупный сельхозтоваропроизводитель, который выращивает более 300 тыс. тонн валового сбора зерна, крупный инвестор, который инвестирует в патриотическую инвестпрограмму возрождения Днепра и Южного Буга как транспортных артерий и дает работу десяткам тысяч строителям и судостроителям», - отметил Вадатурский. «Приятно, что нам была предоставлена честь на деле продемонстрировать, как выполняется наша инвестпрограмма. Детально ознакомившись с ней, Николай Янович высказал поддержку и заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать постоянный диалог относительно проблем, связанных с реализацией инвестпрограммы. Особенность нашей программы – это то, что ее реализация не требует дополнительных государственных средств, не требует гарантий государства перед отечественными и иностранными банками по инвестированию этой программы. Ми заслуживаем того, чтобы наша патриотическая программа получила статус национальной. Ради того, чтобы это был сигнал для всего бюрократического аппарата, который беспричинно пытается помешать реализации этого инвестпроекта», - особенно подчеркнул гендиректор «НИБУЛОНа». Как сообщалось, контракт на строительство серии полнокомплектных буксиров ООО СП «НИБУЛОН» и ОАО «Вадан Ярдс Океан» подписали 30 июня 2010 г. Сейчас на заводе идут работы по формированию корпуса главного буксира. До конца года должна состоятся закладка всех буксиров первой серии из 6 единиц. Как отмечают в компании, «НИБУЛОН», который на собственном опыте пережил все скитания, связанные с бюрократическими искусственными преградами и волокитой при строительстве ряда объектов, высоко ценит поддержку, которую оказывают инвестпроекту руководители Николаевской, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Киевской областей. В этих регионах создан благоприятный инвестклимат и осуществляется всестороння поддержка для воплощения проекта в жизнь. В качестве примера - инициатива главы Николаевской облгосадминистрации Круглова по строительству 3-х речных терминалов на реке Южный Буг в Николаевской обл. Только за 4 месяца «НИБУЛОН» получил все необходимые разрешительные документы для строительства перегрузочного терминала в г. Новая Одесса, а 20 октября было запущено само строительство. Компания «НИБУЛОН» благодарна за понимание местной и государственной властям и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Компания на деле продемонстрировала, что власть и бизнес могут работать как одна команда – вместе реализовать единую общенациональную программу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять