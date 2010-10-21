Премьеры России и Болгарии договорились о «Южном потоке»

Премьер-министр России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов договорились до 15 ноября создать совместное предприятие по разработке технико-экономического обоснования болгарского участка «Южного потока». Договоренность была достигнута в процессе телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительства России. «Главы правительств обменялись мнениями о ходе реализации положений Межправительственного российско-болгарского соглашения по проекту «Южный поток», которое было заключено в январе 2008 года. В данном контексте Путин и Борисов договорились о том, что в срок до 15 ноября с.г. будет создано российско-болгарское совместное предприятие, которое займётся разработкой технико-экономического обоснования болгарского участка этого газопровода», - говорится в сообщении. В ходе разговора главы правительств констатировали позитивный ход исполнения договоренностей по теме строительства АЭС в Белене, обсудили вопрос о привлечении к проекту компаний из третьих стран.