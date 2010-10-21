Франция потеряла на протестах 1 млрд евро

Генеральный директор Ассоциации химической промышленности Франции Жан Пелен заявил в интервью газете The Daily Telegraph, что убыток, нанесенный национальному химпрому акциями протеста против пенсионной реформы, достиг примерно миллиарда евро. Каждый новый день протестов обходится еще минимум в 100 миллионов. Половина всех убытков приходится на заблокированный нефтяной терминал в порту Фо-Лавера в Марселе, где не могут разгрузиться десятки танкеров, сообщает Лента.ру. По словам Пелена, это серьезный удар по экономике, которая только начала восстанавливаться после глобального экономического кризиса. По оценке председателя Ассамблеи французских торгово-промышленных палат Жана-Франсуа Бернардена (Jean-Franсois Bernardin), из-за транспортных проблем, созданных протестующими против повышения пенсионного возраста, во всей стране пострадали десятки тысяч компаний. Напомним, во Франции с сентября этого года идут непрекращающиеся акции протеста против пенсионной реформы, предложенной кабинетом министров. За повышение пенсионного возраста на два года и продления срока пенсионных отчислений проголосовала нижняя палата парламента Национальное собрание. Голосование по законопроекту в Сенате должно пройти в пятницу 22 октября.