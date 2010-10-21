Во Львове отменят плату за коммунальные услуги для детских заведений

Во Львове внешкольные учебные заведения - ДЮСШ и общественные объединения, занимающиеся физическим воспитанием детей и молодежи, планируют освободить от оплаты за коммунальные услуги. Проект соответствующего решения готовят в городском совете, сообщает zaxid.net. Cогласно проекту, все внешкольные учебные заведения, независимо от подчинения, типа и формы собственности, ДЮСШ, общественные организации физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности при организации внешкольного образования на безвозмездной основе на территории и в помещениях общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности планируют освободить от уплаты за потребленные коммунальные услуги и энергоносители. «С нынешними тарифами ДЮСШ и общественные объединения, занимающиеся физически-оздоровительной деятельностью и спортом и работают во внеурочное время, не смогут эффективно функционировать, поэтому всем, кто работает с детьми и молодежью на бесплатной основе, мы хотим помочь. Готовим соответствующее постановление исполнительного комитета, чтобы освободить такие заведения от уплаты коммунальных услуг. Это также касается неприбыльных общественных объединений. Отдел физической культуры и спорта городского совета готовит список всех общественных организаций, арендующих помещения и нуждаются в поддержке», - рассказывает начальник отдела физической культуры и спорта ЛГС Александр Козловский.