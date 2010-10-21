Национальный банк Украины (НБУ) ввел временную администрацию в Соцкомбанк (Одесса). «Постановлением НБУ от 20 октября 2010 года №465 назначено в ПАО «КБ «Соцкомбанк» временную администрацию с 21 октября 2010 года до 21 апреля 2011 года», - указывается в сообщении, распространенном «Интерфакс-Украина». В банке введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 21 октября 2010 года до 21 января 2011 года. По данным НБУ, временным администратором финучреждения назначен служащий Нацбанка - начальник отдела банковского надзора управления НБУ в Одесской области Наталья Хороленко. При этом на период временного отсутствия временного администратора Соцкомбанка его функции уполномочен исполнять служащий НБУ - заведующий сектора регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора управления НБУ в Одесской области Сергей Бокий. Таким образом, в перечень банков с внешним управлением в Украине входят четыре кредитно-финансовых учреждения: помимо Соцкомбанка, временные администрации действуют в банке «Надра», «Родовид Банк» и «Синтез». СоцКомбанк зарегистрирован в 2003 году. К 1 июля 2010 года у банка не было акционеров, владеющих более 10% акций. Ранее Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании Hertensteegh на покупку СоцКомбанка: Hertensteegh специализируется на инвестициях в ценные бумаги. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2010 года по размеру общих активов (695 млн грн) занимал 104-е место среди 176 украинских банков.