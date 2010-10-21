Цену на российский газ для Украины обсудят 27 октября

Украина и Россия обсудят изменения формулы расчета цены российского природного газа на заседании межправительственного украино-российского комитета по экономическому сотрудничеству, который состоится 27 октября в Киеве. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, передают Українські новини. «Естественно, будет стоять вопрос по стоимости газа и по изменениям формулы подхода к стоимости газа», - сказал первый вице-премьер. Кроме того, по его словам, готовятся к подписанию около 11 документов. «Я буквально завтра вылетаю в Москву, где будут дорабатываться все документы и материалы», - сказал Клюев. Первый вице-премьер отметил, что окончательно перечень документов будет согласован 25 октября. Напомним, Россия рассматривает возможность изменения формулы цены на импортный природный газ для Украины, закрепленной в контрактах между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Согласно контрактам, с 2010 года страны полностью перешли на формульное образование как ставки транзита, так и цены газа, которые будут пересматриваться ежеквартально.