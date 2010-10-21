Украинское предприятие будет поставлять запчасти для российских самолетов

ГП «Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники» и ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное союз» подписали договор на поставку бортовых информационно-развлекательных систем для самолетов АН-148-100Е, которые планируется использовать в специальном летном отряде «Россия »Управление делами Президента России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленной политики Украины. Оборудование будет поставлено заказчику в соответствии с соглашением 1998 года между правительствами стран о производственной кооперации и соглашением «О сотрудничестве в области разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники» 1993 года. Бортовые информационно-развлекательные системы является разработкой института сферы деятельности Минпромполитики Украины. Они удовлетворяют требованиям норм летной годности самолетов и могут использоваться в других подвижных объектах (железнодорожном, автомобильном транспорте).