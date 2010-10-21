Янукович обсудил с Митталом конфликт с экс-«Криворожсталью»

Президент Украины Виктор Янукович встретился с главой правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом. Как сообщает пресс-служба Президента, Янукович обсудил с владельцем экс-«Криворожстали» (в настоящее время «АрселорМиттал Кривой Рог» - ред.) конфликт между предприятием и государством, связанный с исполнением компанией Миттала инвестобязательств, взятых на себя при покупке «Криворожстали». «Считаю, что у нас есть возможность обсудить эти вопросы и найти компромисс», - подчеркнул Президент. Янукович также провел встречу с генеральным директором металлургической компании Posco Чун-Янг Чонгом, на которой отметил, что заинтересован в продолжении позитивного диалога Украины и Кореи.