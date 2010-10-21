Суд признал передачу Нафтогазу газа РУЭ незаконной

21 октября 2010, 17:24

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании противоправным и отмене поручения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко от 21 января 2009 года, которым она обязала министра топлива и энергетики Украины и председателя правления НАК «Нафтогаз України» принять на баланс компании 11 миллиардов кубометров газа, не принадлежавшего НАК. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Ранее сообщалось, что Международный арбитражный трибунал Стокгольма 8 июня 2010 года обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд куб. м газа. Глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский сообщил об открытии дела по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража. 13 октября, в комментарии «ЗН» экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что иск, который Генеральная прокуратура подала в административный окружной суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи природного газа между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром», является попыткой легализировать в Украине решение Стокгольмского арбитража о передаче компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд кубометров спорного газа, сообщает «Зеркало недели». 27 июля Государственная таможенная служба Украины вынесла заключение, согласно которому оформление 11 млрд куб. м природного газа, принадлежавших швейцарскому газотрейдеру РУЭ, в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в феврале 2009 года было проведено с нарушением законодательства. В настоящее время по данному делу арестованы первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко, экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко и заместитель начальника Энергетической региональный таможни Украины Тарас Шепитько. На территории России задержана бывший заместитель главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Мария Кушнир. В тоже время, юридические консультанты опрошенные изданием утверждают, что иск ГПУ — юридический нонсенс, поскольку в этом документе поручение премьер-министра формально приравнено к нормативно-правовому акту, коими являются только постановления и распоряжения Кабмина. По их словам, прежде чем рассматривать правомерность поручения экс-главы Кабмина Юлии Тимошенко окружной административный суд должен рассмотреть три контракта об уступке долга и купли-продажи газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». При этом, как отмечают эксперты, во всех контрактах, которые были подписаны между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года, есть пункт, в котором говориться о том, что расторжение договоров возможно только в арбитражном суде Стокгольма (либо другой страны). Таким образом, никой украинский суд не может принять данное решение. По мнению юристов, это означает, что окружной административный суд, прежде чем рассматривать правомерность поручения (на что он не имеет права), должен изучить действия сторон в трех договорах — уступки долга, а также купли и продажи газа «Нафтогазом» «Газпрому» и обратно. Формально речь идет о сумме 1,7 миллиарда долларов на период начала 2009 года. Неформально — о том, указывают эксперты, что перед рассмотрением дела «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза» о возврате спорных 12,1 млрд куб м. Верховный суд должен рассмотреть вопрос о правомерности решений Шевченковского районного суда Киева и Апелляционного суда столицы о законности уступки «Газпромом» части долга РУЭ «Нафтогазу». С точки зрения экспертов издания, внесение Генпрокуратурой иска может означать лишь одно: союзники РУЭ, предвидя подобные вопросы в Верховном суде Украины, заведомо пытаются заручиться хотя бы формальной поддержкой украинского админсуда. Напомним, как ранее заявлял глава СБУ Валерий Хорошковский, речь идет о 39 миллиардах гривен.

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