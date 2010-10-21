Клюев: Украина не будет поставлять оружие в Грузию

Украина не планирует возобновлять продажу оружия в Грузию. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, сообщают Подробности. Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о том, что Украина планирует возобновить поставки, Клюев сказал: «Мы со всеми дружим, но что касается поставок оружия в Грузию — я первый раз об этом слышу. Мне кажется, что вас дезинформировали». Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины начала внеплановую проверку госкомпании «Укроборонсервис». Проверка проводится в рамках расследования поставок в 2005 году Украиной зенитных управляемых ракет 9М38М1 и 3М9М3 в Грузию. В ГПУ подозревают служебных лиц «Укроборонсервиса» в незаконном заключении контрактов купли-продажи оружия. В августе 2009 года Россия пригрозила Украине введением экономических санкций, если Украина не прекратит поставки вооружения Грузии. В свою очередь украинский МИД отмечает, что продажа оружия Грузии не запрещена международными решениями.