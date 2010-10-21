Задолженность по зарплате в Украине сократилась на 700 млн грн

Благодаря стараниям Генеральной прокуратуры Украины задолженность по заработной плате в Украине сократилась на 700 млн. грн. Об этом заявил в интервью журналу «Профиль» заместитель генпрокурора Виктор Занфиров, передает УНИАН. «В начале года задолженность в целом по стране составляла 1,9 млрд. грн. К началу октября она уменьшилась до 1,2 млрд. Как видите, разница существенная. И в этом немалая заслуга прокуратуры», – рассказал Занфиров. По его словам, больше всего долгов по зарплате все еще числятся за предприятиями в Крыму, Киеве и Донецкой области. Среди лидеров – Министерство промышленной политики. Там самая большая задолженность. «Хотя она есть везде: в Министерстве транспорта; регионального развития и строительства; угольной промышленности; по делам семьи, молодежи и спорта; аграрной политики, а также Фонде госимущества. По материалам прокурорских проверок к ответственности привлечено более семи тысяч должностных лиц. В том числе, Госкомитетом телевидения и радиовещания наказаны директора двух государственных издательств-должников». Заместитель генпрокурора также заявил, что всего по фактам нарушений законодательства об охране труда органы прокуратуры возбудили более двух тысяч уголовных дел, почти 90% из них направлено в суд.