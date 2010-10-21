Минтопэнерго отказало Бразилии в обогащении

Министерство топлива и энергетики Украины не поддержало идею создания совместного украино-бразильского предприятия в сфере изотопного обогащения урана. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник. Ранее в рамках подготовки официального визита президента Бразилии Украину посетил руководитель Национальной комиссии Бразилии по атомной энергии Одаир Гонсалес. Он провел ряд встреч, в том числе с руководителями Минтопэнерго Украины. Бразильская сторона надеялась, что будет подписан меморандум с Минтопэнерго Украины о намерениях сотрудничества в сфере изотопного обогащения урана путем создания совместного предприятия. Однако источник, присутствовавший при переговорах, сообщил, что представители Минтопэнерго практически прямо заявили бразильской делегации, что по этому вопросу будут сотрудничать только с Россией. С 2005 года Бразилия на уровне руководства государственного предприятия «Ядерная промышленность Бразилии» (INB) вносит предложения украинской стороне по созданию украинско-бразильского межгосударственного совместного предприятия по изотопному обогащению урана (по примеру уже существующего СП в космической сфере). Идея состоит в том, чтобы объединить бразильские технологии изотопного обогащения урана (которые, по оценкам экспертов, существенно дешевле и эффективнее по сравнению с существующими в мире и защищены бразильским патентом) с украинскими материалами и оборудованием. Объединение усилий с Украиной позволило бы увеличить объемы производства ядерного топлива (которое Бразилия производит для собственных нужд и на экспорт) и нарастить экспорт на рынки третьих стран (в Китай и Республику Корея).