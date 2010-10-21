Генпрокуратура выявила нарушения в Госкомземе

Генеральная прокуратура по результатам проверки соблюдения земельного законодательства выявила нарушения в деятельности Госкомзема. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Занфиров в интервью журналу «Профиль», передает УНИАН. «Речь идет о ненадлежащем контроле за использованием и охраной земель. Для исправления ситуации Генпрокуратура в этом месяце внесла представление в Кабмин и проинформировала Президента», - заявил Занфиров. В то же время в действиях отдельных должностных лиц Госкомитета усматриваются признаки преступлений. В частности, Госкомзем дал позитивное заключение при отводе в 2007 году Киевским горсоветом 323 га земли для жилой застройки (неподалеку Троещины). Однако эта земля расположена за чертой города – на территории Броварского района Киевской области. Материалы проверки по данному эпизоду направлены в прокуратуру Киева, где уже расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам злоупотреблений во время выделения земли в столице, отметил заместитель генпрокурора.