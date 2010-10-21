«Укравтодор» намерен найти 3,5 млрд грн и достроить развязки

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует привлечь 3,5 млрд грн для строительства незавершенных развязок. Как передает УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Константин Ефименко. «Мы планируем привлечь 3,5 млрд грн», - сказал министр. Он отметил, что «Укравтотдор» в настоящее время ведет переговоры с различными финансовыми учреждениями. «Мы планируем привлечь средства в ближайшее время, даже до 1 ноября», - сказал Ефименко. Министр сообщил, что указанные средства будут направлены на завершение строительства недостроенных развязок. По его словам, первоочередными проектами, которые будут финансироваться из привлеченных средств, будет завершение строительства Жулянского путепровода и дороги Киев-Ковель-Ягодин. Кроме того, министр сообщил, что в этом году «Укравтодор» сдаст в эксплуатацию 750 км дорог, а в следующем году планируется 1200 км.