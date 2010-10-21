Суд отложил признание недействительными договоров между Нафтогазом и Газпромом

21 октября 2010, 21:19

Хозяйственный суд Киева отложил принятие решения по иску Генеральной прокуратуры о признании недействительными договоров купли-продажи 11 млрд куб. м природного газа от 20 января 2009 года между Национальной акционерной компанией (НАК) «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в суде. «По сути решения нет. Отложено без даты», - сказал собеседник агентства. Как сообщалось, Генпрокуратура 15 сентября подала иск в Хозсуд Киева о признании недействительными договоров купли-продажи 11 млрд куб. м природного газа от 20 января 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». По мнению Генпрокуратуры, заключение указанных договоров по поручению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и последующее оформление «Нафтогазом Украины» права собственности на 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo AG (Швейцария), является незаконным. Как прокомментировали тогда в Генпрокуратуре, «указанные договоры купли-продажи не были направлены на наступление реальных правовых последствий, носили фиктивный характер и заключались лишь с целью незаконного приобретения НАК «Нафтогаз Украина» права на указанный газ и его дальнейшее растаможивание в Украине». В середине сентября текущего года в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады министр топлива и энергетики Юрий Бойко сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» будет добиваться возврата $1,7 млрд долга компании RosUkrEnergo, переуступленного по договору с «Газпромом». В то же время глава Минтопэнерго уклонился от ответа на вопрос, считает ли действующее правительство законными операции купли-продажи 11 млрд куб. м газа в начале 2009 года, поскольку это является одним из элементов построения защиты украинской стороны в судебных разбирательствах с RosUkrEnergo, которые сейчас идут в украинских судах. Договор уступки права требования долга в размере $1,7 млрд от RosUkrEnergo между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» подписан бывшим первым заместителем главы правления НАК Игорем Диденко в январе 2009 года в соответствии с директивами, утвержденными тогдашним премьером Ю.Тимошенко. Помимо И.Диденко, договор подписал заместитель председателя правления «Газпрома» и одновременно представитель российской компании в координационном комитете RosUkrEnergo Валерий Голубев. До 19 января 2009 года 11 млрд куб. м газа числились за RosUkrEnergo и находились в ПХГ Украины. RosUkrEnergo приобрела эти объемы у «Газпрома» по контрактам, заключенным в 2004-2007 годах. Накопленная задолженность RosUkrEnergo за приобретенный у «Газпрома» газ составляла $1,7 млрд. Согласно январским контрактам между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», россияне уступили НАКу долг RosUkrEnergo на сумму $1,7 млрд, а НАК за это заплатил «Газпрому» $1,7 млрд, полученными от «Газпрома» в счет дальнейших услуг от транзита газа по территории Украины. В счет долга RosUkrEnergo «Нафтогаз Украины» изъял числящиеся за швейцарским газотрейдером в украинских ПХГ 11 млрд куб. м газа. RosUkrEnergo подало иск в Стокгольмский арбитражный трибунал, который своим решением от 8 июня 2010 года обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в объеме 1,1 млрд куб. м газа. Для исполнения решения Стокгольмского арбитража в Украине RosUkrEnergo подала иск в Шевченковский районный суд Киева, который определением от 13 августа подтвердил вердикт международного арбитража. «Нафтогаз Украины» оспорил это определение, подав апелляцию. Служба безопасности Украины 8 июня 2010 года возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с вынесенным в тот же день решением Стокгольмского арбитража. Государственная таможенная служба 27 июля вынесла заключение, согласно которому оформление 11 млрд куб. м природного газа, принадлежавших газотрейдеру RosUkrEnergo, в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в феврале 2009 года было проведено с нарушением законодательства. Компания RosUkrEnergo создана летом 2004 года «Газпромом» и Centragas Holding AG на паритетных началах. Centragas Holding AG принадлежит украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу (90%) и Ивану Фурсину (10%). RUE в 2006-2008 годах выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

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