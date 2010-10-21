Ядерные материалы Словакии и РФ повезут через Украину

Россия, Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины. Как сообщила госкорпорация «Росатом», соглашение было подписано 21 октября 2010 года в Братиславе, передает «Интерфакс-Украина» . Свои подписи под документом поставили замгендиректора «Росатом» Николай Спасский, председатель госкомитета ядерного регулирования Украины Елена Миколайчук и статс-секретарь министерства экономики и строительства Словакии Мартин Хрен. В документе, в частности, заложена правовая основа для продолжения бесперебойных поставок российской компанией ОАО «ТВЭЛ» ядерного топлива для действующих и новых энергоблоков АЭС Словакии. Соглашение рассчитано на длительную перспективу с учетом имеющихся долгосрочных контрактов между российскими и словацкими компаниями. Подписанный документ полностью учитывает международные договоры и национальные законодательства трех государств в области перевозки ядерных материалов, а также соответствующие директивы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Атомная энергетика занимает более половины в общем энергобалансе Словакии. В стране функционируют две станции – «Богунице» (работают 2 блока по 440 МВт, еще два - строятся, планируются к пуску в 2012-2013 гг.) и «Моховце», АЭС построены в 1978 и 1998 гг. соответственно. ТВЭЛ - монопольный поставщик ядерного топлива для этих АЭС. Действующий контракт, заключенный в декабре 2003 года, истекает в 2010 году. В октябре текущего года вступает в силу новый 5-летний договор, подписанный двумя годами ранее. Его стоимость составляет 500 млн евро. Срок поставки - 2011-2015 гг. Кроме того, у ТВЭЛа также есть опцион на поставку ядерного топлива для действующих и строящихся словацких АЭС после 2015 года на весь дальнейший период эксплуатации на сумму 4 млрд евро. Топливная компания ОАО «ТВЭЛ» - производитель ядерного топлива для АЭС, построенных в РФ и за рубежом по российским проектам. Доля компании на мировом рынке оценивается примерно в 17%.