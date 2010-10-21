Счетная палата хочет контроля над местными бюджетами

Счетная палата готовит проект изменений к Конституции, который позволит ведомству контролировать местные бюджеты. Об этом сообщают источники «Зеркала недели» . Так, Счетная палата хочет внести изменения в 98-ю статью Основного закона, которая позволит ей контролировать местные бюджеты. В этой связи источники издания напомнили, что ведомство до сих пор не может добиться изменений к Конституции, которые позволят ей контролировать доходную часть государственного бюджета. Эксперты указывают, что инициатива Счетной палаты противоречит Европейской хартии местного самоуправления, а также 7-й и 140-й статьям Конституции Украины. Кроме того, она идет в разрез с резолюцией Совета Европы, согласно которой административный надзор всегда осуществляют органы исполнительной власти и везде строго формализован. Счетная палата, как орган Верховной Рады в свою очередь осуществляет лишь аудит на предмет эффективности и целесообразности использования средств. Эксперты полагают, что инициатива ведомства по контролю за местными бюджетами — еще один факт, свидетельствующий о централизации власти на местах и подчинении ее единой политической линии. Предложения Счетной палаты уже переданы в комитет по экономическим реформам.