Для строительства ветряных электростанций инвесторы выстраиваются в очередь

На сегодняшний день заявок на строительство ветряных и солнечных электростанций больше, чем нужно Украине. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, сообщили Главреду в его пресс-службе. «Уже в настоящий момент инвестиционных заявок на строительство в Крыму ветровых и солнечных электростанций - более чем на 5 тыс. МВт, что равняется мощности пяти украинских атомных энергоблоков. При сегодняшнем дефиците электроэнергии в Крыму в 1 тыс. МВт этого для полуострова будет многовато», - отметил Клюев. Поэтому, по словам первого вице-премьера, кроме Крыма для развития альтернативных видов энергетики будут использоваться также природные ресурсы других южных регионов Украины - Одесской, Николаевской, Херсонской области. В то же время Клюев отметил, что на данный момент трудно спрогнозировать, насколько быстро можно будет увеличить часть производства электроэнергии именно из восстанавливающихся источников, поскольку остается целый ряд нерешенных вопросов. «Например, нам еще необходимо подготовить энергетическую инфраструктуру, в частности, высоковольтные сети. Также мы должны подготовить регулирующие мощности», - сказал он. Кроме того, чиновник отметил, что программа по развитию альтернативных источников энергии достаточно интересна и перспективна. Все ведущие страны вкладывают огромные ресурсы в развитие подобных програм. «Это лицо нашего государства. Это уже хай-тек, это передовые технологии, это современное оборудование», - подчеркнул он.