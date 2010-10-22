Порошенко потратит 20 млн грн на фонтан

В Виннице в рамках реконструкции верхней и нижней набережной вдоль Южного Буга к концу 2011 года будет установлен крупнейший в Европе фонтан стоимостью почти 20 млн грн. Об этом сообщил основатель благотворительного фонда Петр Порошенко, пишет УНИАН. По его словам, в рамках реализации благотворительного проекта по комплексной перестройке набережной в Виннице будет установлен самый современный и крупнейший в Европе фонтан. «Я убежден, что этот фонтан станет символом Винницы. Он будет иметь 60 метров высоты, 140 метров разлета. Сюда будут приходить винничане и гости города, чтобы увидеть этот уникальный объект», - сказал Порошенко. Он отметил, что общая стоимость всех работ составит более 50 млн грн. «Здесь будут две крупнейшие и лучшие детские площадки, куда можно было бы прийти и здесь никто бы не курил, не торговал алкоголем, не зарабатывал деньги», - сказал Порошенко. По его словам, в правлении фонда изначально было решено инвестировать деньги в тот объект, которым потом сможет пользоваться каждый винничанин. «Нельзя жить только производственными показателями, нужно давать возможность людям посмотреть на что-то прекрасное», - добавил Порошенко. Отметим, план реконструкции предусматривает строительство верхней и нижней набережной вдоль реки Южный Буг длиной 700 м, реконструкцию аванкамеры насосной станции, расчистку реки вдоль набережной и благоустройство близлежащей территории общей площадью 16,5 тыс. кв. м.