Украина в борьбе с изменениями климата будет повышать парниковые выбросы

Украина намерена к 2020 году сократить эмиссию парниковых газов на 20% относительно базового 1990 года, а к 2050 году – на 50%. Об этом говорится в «Основных положениях позиции Украины к участию в 16-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата», пишет «Коммерсант-Украина». При этом в рамках конференции в Канкуне украинская делегация намерена отстаивать статус Украины как «индустриально развитой страны с переходной экономикой», что позволит государству получать поддержку климатических фондов, созданных развитыми странами. В то же время, по мнению экспертов, Украина должна взять на себя более жесткие климатические обязательства. «Позиция Украины – одна из самых неконструктивных среди стран-участниц. Обязательства Украины означают, что до 2020 года она намерена увеличить эмиссию парниковых газов до 80% к уровню 1990 года, тогда как сейчас этот уровень не превышает 45О. Оптимальным решением было бы стабилизировать объем выбросов на уровне докризисных лет. Украина могла бы без ущерба для экономики до 2020 года снизить выбросы парниковых газов на 55-57% от уровня 1990 года», - считает координатор программ по изменению климата Национального экологического центра Кристина Рудницкая. В свою очередь директор фонда «Carbon Investment Украина» Виталий Федорченко отмечает, что промышленные компании не готовы существенно сокращать выбросы. «Металлургические и химические предприятия категорически против жестких ограничений. Бизнес пока не готов вкладывать до 20% доходов в энергосбережение», - отметил эксперт. Отметим, в ежегодном докладе ученых по климатическим изменениям на Земле отмечается, что потепление климата в Арктике идет более быстрыми темпами, чем ожидалось.